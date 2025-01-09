Администрация Балахны отреклась от баннера с ошибкой в названии города Общество

Фото: телеканал "Кстати..."

Администрация Балахны прокомментировала появление на улицах баннеров с ошибкой в названии города.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в администрации Балахны, к появлению скандальных плакатов администрация округа не имеет никакого отношения.

Как особо подчеркнули в администрации, данные баннеры являются собственностью юридического лица.

Ранее в соцсетях жители сообщили о появлении на городских улицах исторических баннеров о Балахне, причем в название города была допущена ошибка.