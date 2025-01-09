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Бизнес

Логистический центр Ozon в Нижнем Новгороде планируют достроить в 2025 году

27 января 2025 15:30  [1] Бизнес

Фото: пресс-служба NF GROUP

Первая очередь строительства крупного логистического центра, который арендует маркетплейс Ozon, уже завершена на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Построенный объект сдан в эксплуатацию, а завершение всех работ намечено на 2025 год.

Логистический комплекс, расположенный за пожарной частью на выезде из города, займет общую площадь 150 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день готова первая очередь площадью свыше 22,3 тысячи квадратных метров. Сейчас на этой территории проводятся работы по благоустройству и оснащению помещений.

В компании NF GROUP сообщили, что строительство второй и третьей очередей будет завершено в 2025 году. Конкретные сроки выполнения работ станут известны позднее.

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Теги:
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