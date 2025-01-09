Мошенники стали использовать домовые чаты для кражи личных данных Общество

Новая волна мошенничества прокатилась по стране. Теперь злоумышленники в своих корыстных целях используют домовые чаты. Для этого в подъездах многоквартирных домов они развешивают объявления, в которых по QR-коду предлагают вступить в чаты дома. Перейдя коду, жители попадают на фишинговый сайт, с помощью которого злоумышленники крадут личные данные пользователей.

Расчёт был сделан точно. Войдя в подъезд, человек сразу чувствует себя почти как дома. Его внимание привлекает объявление, вероятно, оставленное управляющей компанией или другими жильцами дома. В объявлении содержится предложение присоединиться к общему чату жильцов. Это необходимо для обсуждения вопросов, связанных с оплатой коммунальных услуг, проведением ремонта и другими актуальными темами.

Также, мошенники могут размещать подобные объявления: "Создан чат жильцов нашего дома. Теперь все объявления будут появляться там. Также в чате можно быстро найти электрика, сантехника, получить оперативный ответ на жалобу".

Для вступления в группу достаточно навести камеру телефона на QR-код. Многие люди совершают эти действия без лишних раздумий, так как они убеждены в отсутствии опасности. В действительности, угроза существует, и она весьма серьёзная. Мошенники используют QR-коды для перенаправления пользователей на мошеннические сайты или для загрузки вредоносного программного обеспечения на их устройства. Их цель — получить доступ к личным данным пользователей, включая информацию о банковских счетах.

Специалисты обращают внимание: если в объявлении не указаны адрес дома, название управляющей компании, номер телефона домового комитета, то, скорее всего, это мошенники. Но даже если такая информация есть, лучше проверить её, позвонив в ДУК или ТСЖ.