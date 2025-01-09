Госдолг Нижегородской области достигнет 188 млрд рублей в конце 2025 года

Объем госдолга Нижегородской области вырастет до 188,6 млрд рублей к концу 2025 года. Об этом сообщила министр финансов региона Ольга Сулима в ходе заседания комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам 27 января, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
По словам главы минфина региона, в конце текущего года долговая нагрузка бюджета составит 59,3%.
"Перераспределены и источники финансирования дефицита бюджета. Увеличен объем размещения облигационного займа в 2025 году на 15 млрд рублей и на эту же сумму уменьшен обьем привлечения кредитов от банков", - рассказала Сулима.
Министр добавила, что объем госдолга по итогам 2024 года составил 168,9 млрд рублей, а долговая нагрузка достигла 59,6%.
Ранее сообщалось, что нижегородское правительство перечислит более 1 млрд рублей на проценты по кредитам.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+