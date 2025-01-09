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Экономика

Госдолг Нижегородской области достигнет 188 млрд рублей в конце 2025 года

27 января 2025 15:45  [118] Экономика

Объем госдолга Нижегородской области вырастет до 188,6 млрд рублей к концу 2025 года. Об этом сообщила министр финансов региона Ольга Сулима в ходе заседания комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам 27 января, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам главы минфина региона, в конце текущего года  долговая нагрузка бюджета составит 59,3%.

"Перераспределены и источники финансирования дефицита бюджета. Увеличен объем размещения облигационного займа в 2025 году на 15 млрд рублей и на эту же сумму уменьшен обьем привлечения кредитов от банков", - рассказала Сулима. 

Министр добавила, что объем госдолга по итогам 2024 года составил 168,9 млрд рублей, а долговая нагрузка достигла 59,6%.

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство перечислит более 1 млрд рублей на проценты по кредитам.

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Теги:
Госдолг Законодательное собрание Финансы
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