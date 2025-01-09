Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
27 января 2025 16:14  [89] Никитин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси
27 января 2025 16:02  [103] Глеб Никитин обсудил с вице-премьером вопросы экологии и сельского хозяйства
27 января 2025 11:40  [180] Региональный этап форума "Малая родина — сила России" стартовал в Мурманске
24 января 2025 19:15  [1059] Эксперт-мониторинг событий с 17 по 24 января 2025 года от АНО "Минин-центр"
24 января 2025 19:08  [604] Нижегородский центр стандартизации возглавил Алексей Айзенберг
24 января 2025 18:17  [308] Подведены итоги работы VI созыва Молодежной палаты при нижегородской думе
24 января 2025 16:18  [458] Евгений Чинцов встретился со студентами вузов и колледжей накануне Дня российского студенчества
24 января 2025 15:03  [384] Депутаты ЗСНО поддержали инициативу к председателю правительства РФ
24 января 2025 10:09  [351] Стартовал отбор кандидатов в VII созыв Молодежной палаты при нижегородской думе
24 января 2025 06:02  [411] Нижегородские власти предложили упростить снос объектов по КРТ
Политика

Глеб Никитин обсудил с вице-премьером вопросы экологии и сельского хозяйства

27 января 2025 16:02  [103] Политика

Фото: Telegram-канал Правительства России

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с вице-премьером Дмитрием Патрушевым. Среди ключевых тем обсуждения — развитие агропромышленного комплекса региона и реализация национального проекта "Экологическое благополучие".

Особое внимание было уделено вопросам регулирования использования водных ресурсов Горьковского и Рыбинского водохранилищ. Дмитрий Патрушев отметил необходимость актуализации действующих правил с учетом современных социально-экономических условий.  

Вице-премьер подчеркнул, что при решении задач, связанных с регулированием работы Горьковского водохранилища во время весеннего паводка, главным приоритетом остаётся безопасность жителей Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин осмотрел новый корпус Анкудиновской школы в Кстовском районе.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph