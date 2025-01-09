Глеб Никитин обсудил с вице-премьером вопросы экологии и сельского хозяйства Политика

Фото: Telegram-канал Правительства России

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с вице-премьером Дмитрием Патрушевым. Среди ключевых тем обсуждения — развитие агропромышленного комплекса региона и реализация национального проекта "Экологическое благополучие".

Особое внимание было уделено вопросам регулирования использования водных ресурсов Горьковского и Рыбинского водохранилищ. Дмитрий Патрушев отметил необходимость актуализации действующих правил с учетом современных социально-экономических условий.

Вице-премьер подчеркнул, что при решении задач, связанных с регулированием работы Горьковского водохранилища во время весеннего паводка, главным приоритетом остаётся безопасность жителей Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин осмотрел новый корпус Анкудиновской школы в Кстовском районе.