Глеб Никитин обсудил с вице-премьером вопросы экологии и сельского хозяйства

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с вице-премьером Дмитрием Патрушевым. Среди ключевых тем обсуждения — развитие агропромышленного комплекса региона и реализация национального проекта "Экологическое благополучие".
Особое внимание было уделено вопросам регулирования использования водных ресурсов Горьковского и Рыбинского водохранилищ. Дмитрий Патрушев отметил необходимость актуализации действующих правил с учетом современных социально-экономических условий.
Вице-премьер подчеркнул, что при решении задач, связанных с регулированием работы Горьковского водохранилища во время весеннего паводка, главным приоритетом остаётся безопасность жителей Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин осмотрел новый корпус Анкудиновской школы в Кстовском районе.
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