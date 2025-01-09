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Политика

Никитин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси

27 января 2025 16:14  [90] Политика

Фото: president.gov.by

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравления Александру Лукашенко в связи с его переизбранием на пост президента Республики Беларусь. В своём обращении глава региона отметил важность двусторонних отношений и выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества, сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Глеб Никитин подчеркнул, что Беларусь является ключевым партнёром Нижегородской области, а успех взаимодействия во многом зависит от внимания, которое Александр Лукашенко уделяет укреплению связей между регионами России и Беларуси. 

Также губернатор отметил, что сегодня Беларусь входит в число лидеров по объёму внешнеторгового оборота Нижегородской области, а между муниципалитетами региона и республикой действует 37 соглашений. 

"Мы уже проделали большую работу в этом направлении и обязательно продолжим сотрудничество", — добавил он.

По словам Никитина, взаимодействие Нижегородской области и Беларуси охватывает множество сфер, включая торговлю, промышленность и агропромышленный комплекс. Кроме того, партнёры совместно разрабатывают инновационные IT-решения и реализуют образовательные программы. Среди примеров успешного сотрудничества губернатор отметил совместное производство трамваев и электробусов, а также участие белорусских строительных компаний в реализации важных социальных проектов на территории области.

Глеб Никитин подчеркнул, что отношения с Беларусью основываются на доверии, уважении и общей истории. Он также отметил огромный потенциал для их дальнейшего развития. 

"Мы высоко ценим эти партнёрские отношения и уверены, что впереди нас ждут новые перспективы для сотрудничества", — отметил губернатор.

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Теги:
Александр Лукашенко Глеб Никитин
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