Почти 25 трамваев большого класса поступит в Нижний Новгород за два года

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В 2025-2026 годах в Нижний Новгород ожидается поступление 26 трамваев большого класса. Об этом сообщает нижегородский "Центр развития транспортных систем".
В прошлом году в Нижний Новгород привезли 72 новых вагона модели "МиНиН", в период с 2025 по 2026 год ожидается поставка дополнительных 98 вагонов.
Как отметили в ЦРТС, эксплуатация трехсекционных трамваев особо большого класса запланирована на маршрутах №6 и №7.
Ранее сообщалось, что проект реконструкции трамвайной линии вдоль территории ГАЗа в Нижнем Новгороде прошел госэкcпертизу.
Напомним также, что трамвайные пути на улицах Сусловой и Ошарской начнут ремонтировать в 2025 году.
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