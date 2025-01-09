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Почти 25 трамваев большого класса поступит в Нижний Новгород за два года

27 января 2025 16:40  [48] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

В 2025-2026 годах в Нижний Новгород ожидается поступление 26 трамваев большого класса. Об этом сообщает нижегородский "Центр развития транспортных систем". 

В прошлом году в Нижний Новгород привезли 72 новых вагона модели "МиНиН", в период с 2025 по 2026 год ожидается поставка дополнительных 98 вагонов.

Как отметили в ЦРТС, эксплуатация трехсекционных трамваев особо большого класса запланирована на маршрутах №6 и №7.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции трамвайной линии вдоль территории ГАЗа в Нижнем Новгороде прошел госэкcпертизу.

Напомним также, что трамвайные пути на улицах Сусловой и Ошарской начнут ремонтировать в 2025 году.

 

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Теги:
Трамвай
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