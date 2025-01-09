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Общество

В Госдуме предложили создать единый реестр народных целителей

27 января 2025 17:18  [115] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Первый в России официальный перечень народных целителей создали в Республике Башкортостан. Документ, в котором представлены травники, костоправы и другие специалисты, имеющие право оказывать услуги народной медицины в регионе, размещён на сайте Минздрава республики.

В Госдуме такую инициативу поддержали и уже обсуждают создание единого федерального реестра народных целителей. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова, необходим общий реестр как на региональных, так и на федеральном уровнях. Это позволит исключить деятельность шарлатанов, которые могут нанести вред здоровью людей.

Тумусов, возглавляющий экспертный совет при комитете по народной медицине, подчеркнул, что реестр должен быть открытым, чтобы любой пациент мог убедиться в наличии лицензии у целителя.

В настоящее время разрешения на занятие нетрадиционной медициной выдаются региональными министерствами здравоохранения. Тумусов также отметил, что деятельность гадалок и колдунов не регулируется законом об основах охраны здоровья.

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Теги:
Госдума Здоровье Медицина и здоровье
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