Модульная лыжная база открылась в Починковском округе Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

25 января в Починковском муниципальном округе состоялось торжественное открытие модульной лыжной базы. Это одна из 10 модульных лыжных баз, которые создаются в регионе в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области». Территория базы благоустроена в 2024 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», преемником которого в 2025 году стал нацпроект «Инфраструктура для жизни».

В торжественной церемонии открытия объекта приняли участие глава местного самоуправления Починковского муниципального округа Михаил Ларин и депутат Законодательного собрания Нижегородской области, директор ФОКа в селе Починки Андрей Мелин.

«В Починковском муниципальном округе спорт занимает важное место. Многие школы активно развивают лыжный спорт, создают отличные условия для тренировок. Новая база сможет привлечь еще больше людей к занятиям спортом и здоровому образу жизни», - отметил Михаил Ларин.

Модульная лыжная база в Починках представляет собой одноэтажное здание площадью 124,4 кв. м, включающее в себя мужские и женские раздевалки, санузлы, душевые, тренерскую, комнаты для обработки и хранения лыж, теплую стоянку для снегохода.

«Мы очень рады, что нам построили лыжную базу. Раньше перед выходом на лыжную трассу негде было переодеваться, а после гонки греться. А сейчас все это возможно с появлением этой лыжной базы», - поделился своими впечатлениями один из местных жителей Евгений Маненков.

В рамках церемонии открытия прошли соревнования «II этап Межрайонного кубка по лыжным гонкам среди сельских округов Нижегородской области», в которых приняли участие более 250 человек из 11 муниципальных образований региона.

Как сообщили в министерстве спорта, в 2024 году по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области» было выделено финансирование из регионального бюджета в размере 95,6 млн рублей на поставку и установку комплектов модульных лыжных баз в муниципалитетах. Каждый комплект включает в себя здание модульной лыжной базы, снегоход и укладчик лыжни. Министерство спорта разработало порядок отбора муниципальных и городских округов для их распределения. По итогам отбора в 2024 году были определены 10 муниципальных образований: Ветлужский, Сеченовский, Спасский, Сосновский, Ковернинский, Уренский, Краснобаковский и Починковский муниципальные округа, а также города Нижний Новгород и Дзержинск.

Семь модульных лыжных баз уже открыты. Оставшиеся три - в Краснобаковском и Ковернинском округах, а также в Нижнем Новгороде - планируется открыть до конца зимнего спортивного сезона.

Напомним, муниципалитеты, заинтересованные в появлении подобных объектов на своих территориях, могут принять участие в новом отборе в 2025 году. Порядок отбора для распределения модульных лыжных баз и условия участия в конкурсе размещены на сайте министерства https://sport.nobl.ru/activity/55389/.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом России Владимиром Путиным, - преемник нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». Его основная цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов и государственных программ Российской Федерации. Они направлены на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие пассажирского транспорта общего пользования.