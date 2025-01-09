Посетителей ТРЦ "Небо" на Лядова снова эвакуировали

ТРЦ "Небо" снова эвакуировали в Нижнем Новгороде. Как сообщили в соцсетях представителями кинотеатра "Империя грез", посетителям было предложено покинуть здание торгово-развлекательного комплекса на площади Лядова после 16:00 в понедельник, 27 января.
Причины эвакуации не называются. В сети кинотеатров объявили, что зрителям будут возвращены деньги за билеты на несостоявшиеся сеансы.
В региональном управлении МЧС заявили, что пожарные подразделения не участвовали в эвакуации в "Небе".
Ранее сообщалось, что техническая сигнализация сработала в ТЦ "Небо" в Нижнем Новгороде.
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