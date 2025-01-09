Совет директоров завода "Красное Сормово" отправил Кругляшова в отставку Экономика

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

Совет директоров судостроительного завода "Красное Сормово" обсудил вопрос досрочного прекращения полномочий генерального директора предприятия. Несмотря на отсутствие официального заявления о результатах заседания, источники издания "Ъ-Приволжье" сообщают, что принято решение об отставке Станислава Кругляшова, занимавшего эту должность с июля 2024 года. Его пребывание на посту главы нижегородской верфи продлилось всего несколько месяцев.

Вопрос о назначении нового руководителя завода будет решен в ближайшее время. По информации источников в отрасли, наиболее вероятным кандидатом считается Сергей Ляшенко, который в настоящее время является заместителем генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по производственным вопросам.

Сергей Ляшенко обладает богатым опытом в промышленной сфере: он начинал карьеру рабочим на авиационном заводе "Знамя труда", позже работал в НПЦ газотурбостроения "Салют" и "Пермских моторах", а в 2017 году занял пост руководителя департамента технического развития ОСК.

Объединенная судостроительная корпорация, в состав которой входит завод "Красное Сормово", ранее заявляла о планах провести на предприятии масштабную модернизацию. Предполагается, что завод станет первым в структуре ОСК, где внедрят технологии крупноблочного потокового производства судов.