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Общество

Власти отказались строить новую больницу на месте корпуса Балахнинской ЦРБ

28 января 2025 09:15  [94] Общество

Место снесенного корпуса Балахнинской центральной районной больницы (ЦРБ) не будет использовано для строительства новых медицинских объектов. Такое решение озвучили в региональном министерстве здравоохранения.

Отметим, что жители Балахны активно обсуждают в соцсетях снос корпуса ЦРБ, расположенного на улице Энгельса, 94. Одни считают, что здание следует демонтировать ради комфорта медиков и пациентов, другие предлагают ограничиться капитальным ремонтом. Однако в минздраве пояснили, что корпус признан аварийным и непригодным для эксплуатации. Решение о сносе приняли после того, как объект несколько лет назад был назван губернатором Глебом Никитиным "худшим в регионе".

Изначально на демонтаж выделили 26 миллионов рублей, но после торгов сумма снизилась до 9,4 миллиона. Экспертиза подтвердила обоснованность сноса: старое здание 1927 года постройки имеет деревянные перекрытия, пораженные грибком. Главный врач ЦРБ Сергей Недров уточнил, что они не подлежат восстановлению.

Министерство подчеркнуло, что на территории больницы достаточно площадей для размещения всех необходимых подразделений. Освободившийся участок земли может быть передан в муниципальную собственность для других нужд.

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Теги:
Балахна больницы Минздрав
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