Время в пути электрички Нижний Новгород — Казань сократилось на 25 минут Общество

Горьковская железная дорога уменьшила продолжительность поездки на межрегиональном электропоезде, следующем по маршруту Нижний Новгород — Казань, сообщила пресс-служба компании-перевозчика.

С 3 февраля время в пути составит 5 часов 55 минут, что на 25 минут меньше по сравнению с первоначальным расписанием.

Электропоезд будет курсировать каждый день. Отправление из Нижнего Новгорода запланировано на 05:10 и 16:08, а прибытие в Казань — на 11:05 и 22:03 соответственно. Из Казани поезд будет отходить в 05:25 и 15:54, прибывая в Нижний Новгород в 11:20 и 21:49.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зелёный Дол.

Ранее сообщалось, что обновлённый состав начал курсировать между Нижним Новгородом и Казанью с 1 января.