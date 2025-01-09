Время в пути электрички Нижний Новгород — Казань сократилось на 25 минут

Горьковская железная дорога уменьшила продолжительность поездки на межрегиональном электропоезде, следующем по маршруту Нижний Новгород — Казань, сообщила пресс-служба компании-перевозчика.
С 3 февраля время в пути составит 5 часов 55 минут, что на 25 минут меньше по сравнению с первоначальным расписанием.
Электропоезд будет курсировать каждый день. Отправление из Нижнего Новгорода запланировано на 05:10 и 16:08, а прибытие в Казань — на 11:05 и 22:03 соответственно. Из Казани поезд будет отходить в 05:25 и 15:54, прибывая в Нижний Новгород в 11:20 и 21:49.
На маршруте предусмотрены остановки на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зелёный Дол.
Ранее сообщалось, что обновлённый состав начал курсировать между Нижним Новгородом и Казанью с 1 января.
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