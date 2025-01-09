Женщина с двумя 6-месячными детьми пропала в Нижнем Новгороде

В Сормовском районе третий день продолжаются поиски 38-летней Светланы Каспрамовой и двух ее детей. Об этом сообщает нижегородский поисково-спасательный отряд "Волонтёр".
Женщина вместе с шестимесячными сыновьями покинула дом №50 на улице Станиславского 25 января, после чего их местонахождение остаётся неизвестным.
Жителей Нижнего Новгорода призывают делиться любой информацией о пропавших по горячей линии поисково-спасательного отряда "Волонтёр" или контактному номеру информгруппы поиска 8-904-797-71-09 (Светлана).
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