Еще один ветхий дом снесут на улице Беломорской в Сормове Общество

Фото: "Яндекс Карты"

Многоквартирный дом по улице Беломорской,4 литера А снесут в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно информации, двухэтажное здание 1930 года постройки с деревянными перекрытиями ранее было признано аварийным. Начальная цена муниципального контракта составляет 3,013 млн рублей. Работы по сносу должны быть выполнены не позднее 5 мая 2025 года.

В документации по дому отмечается, что будущий подрядчик обязуется предоставить договор на захоронение собранных отходов сноса.

Как сообщалось ранее, жители ветхих домов по улицам Беломорская и 8 марта переехали в ЖК "Корабли".