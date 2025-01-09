Нижегородский суд решит судьбу сжегшего паспорт певца Шарлота

Самарская прокуратура обжаловала приговор певцу Шарлоту (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. - Прим. ред.) в Нижегородском суде, сообщили в Самарском облсуде.
В декабре прошлого года артист был осужден на 5,5 года лишения свободы в колонии-поселении за оправдание нацизма и унижение религиозных чувств. Основанием для уголовного преследования послужили видеоролики, где он сжигает российский паспорт, исполняет пародийную версию песни "День Победы" и прикрепляет изображение патриарха Кирилла к дереву.
Обвинение сочло вынесенный приговор чрезмерно мягким и направило апелляционное представление в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде с просьбой пересмотреть дело.
Адвокаты певца также подала апелляцию на приговор, которую будет рассматривать этот же судебный орган.
Ранее сообщалось, что адвокаты обжаловали приговоры двум экс-директорам депстроя Нижнего Новгорода.
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