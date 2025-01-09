Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 января 2025 14:13  [56] Стоимость проезда повысится в автобусах Балахны
28 января 2025 14:04  [80] ККС признала обоснованными 100 жалоб на судей Нижегородской области
28 января 2025 13:30  [152] Нижегородский суд решит судьбу сжегшего паспорт певца Шарлота
28 января 2025 13:28  [80] Чат-боты: ключевой инструмент для интернет-магазинов
28 января 2025 13:24  [89] Как лепнина может улучшить восприятие пространства в комнатах с низкими потолками
28 января 2025 13:20  [91] Укладка фанеры на деревянный пол
28 января 2025 13:00  [124] Еще один ветхий дом снесут на улице Беломорской в Сормове
28 января 2025 12:53  [99] В Госдуме предложили разрешить прописку в аппартаментах
28 января 2025 12:46  [140] 9 кандидатов претендуют на места в Квалификационной коллегии судей в Нижегородской области
28 января 2025 12:28  [176] Строительство детсада в нижегородском ЖК "Зенит" начнется в 2025 году
Общество

Стоимость проезда повысится в автобусах Балахны

28 января 2025 14:13  [56] Общество

В Нижегородской области утверждены новые тарифы на проезд в автобусах, курсирующих по Балахне. Теперь за одну поездку пассажирам предстоит заплатить 28 рублей. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.  

Постановление было опубликовано 27 января, а новые тарифы начнут действовать спустя 10 дней.  

Изменения коснутся не только стоимости проезда, но и провоза багажа — он также обойдется в 28 рублей. Для маршрутов, проходящих через несколько населенных пунктов в пределах Балахнинского округа, установлен тариф в размере 3,6 рубля за пассажиро-километр.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахна Общественный транспорт Тарифы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph