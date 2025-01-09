Стоимость проезда повысится в автобусах Балахны Общество

В Нижегородской области утверждены новые тарифы на проезд в автобусах, курсирующих по Балахне. Теперь за одну поездку пассажирам предстоит заплатить 28 рублей. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.

Постановление было опубликовано 27 января, а новые тарифы начнут действовать спустя 10 дней.

Изменения коснутся не только стоимости проезда, но и провоза багажа — он также обойдется в 28 рублей. Для маршрутов, проходящих через несколько населенных пунктов в пределах Балахнинского округа, установлен тариф в размере 3,6 рубля за пассажиро-километр.