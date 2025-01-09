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Общество

Поликлинику за 700 млн рублей начали строить в Новопокровском

28 января 2025 15:56  [100] Общество

В Новопокровском стартовало строительство филиала поликлиники №30 Советского района, сообщил редактор медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Планируется, что новая четырехэтажная поликлиника площадью 6 тысяч квадратных метров сможет принимать до 500 пациентов за одну смену. Завершить возведение важного социального объекта намерены к ноябрю 2025 года.

Также сообщается, что на реализацию проекта по адресно-инвестиционной программе выделят 703 млн рублей.

Напомним, что новая детская поликлиника в Кстове начала прием первых пациентов.

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Теги:
Здравоохранение Советский район Строительство
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