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Общество

Экс-сотрудница взыскала с ГАЗа миллион рублей из-за травмы

28 января 2025 17:37  [223] Общество

Дзержинский горсуд Нижегородской области постановил взыскать с ПАО "ГАЗ" компенсацию морального ущерба в пользу бывшей сотрудницы, получившей производственную травму. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Суд установил, что гражданка И. работала в ПАО "ГАЗ" с 24 мая 2000-го по 31 мая 2024 года. 14 октября 2008 года на рабочем месте с ней произошёл несчастный случай, в результате которого она серьёзно травмировала правую руку, что впоследствии привело к ампутации конечности. Ей была присвоена вторая группа инвалидности бессрочно, причиной которой стало трудовое увечье.

Согласно акту о несчастном случае на производстве, грубых нарушений правил техники безопасности со стороны пострадавшей не выявлено. Учитывая, что инцидент произошел в процессе выполнения рабочих обязанностей, и принимая во внимание тот факт, что ПАО "ГАЗ" является источником повышенной опасности, суд признал компанию обязанной выплатить компенсацию морального вреда.

Решением Дзержинского городского суда Нижегородской области от 23 января 2025 года иск был удовлетворён частично. С ПАО "ГАЗ" в пользу истца взысканы 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и 17 тысяч рублей на оплату юридических услуг. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что прокуратура хочет взыскать с экс-замглавы Нижнего Новгорода Дзепы 805 млн рублей.

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Теги:
Суд
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