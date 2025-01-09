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Общество

Наступление ранней весны прогнозируют в Центральной России

28 января 2025 15:54  [138] Общество

Фото: Светлана Шуга

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что необычно теплая зима в ряде регионов России может быстро уступить место ранней весне. Об этом сообщает телеканал "360".

Январь 2025 года оказался самым жарким за весь период метеорологических наблюдений в России. Вильфанд объяснил это тем, что воздушные массы в этом месяце перемещались из тропиков и даже субэкваториальных регионов, что и привело к аномально высоким температурам. По словам синоптика, нынешний январь изменил характер зимы.

Ранее рекордные показатели температуры для января в Центральной России были зафиксированы в 2020 году, когда средняя температура составляла ноль градусов. В 2025 году этот показатель будет уже плюсовым.

В феврале ожидается кратковременное похолодание с возможным выпадением небольшого снега. Однако уже в марте россияне могут рассчитывать на наступление весны.

"Прогнозируется, что в течение февраля будет один-два эпизода, когда температура понизится до двухзначных отрицательных значений. Также ожидается небольшой снежок. Весна может быть ранней, если не появятся резкие вторжения с севера, что случается редко. Повышенная вероятность, что уже март будет довольно тёплым", — заключил Вильфанд.

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Теги:
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