Участник проекта "Время героев" Александр Тихонов стал заместителем полпреда президента в ПФО Политика

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Участник первого потока программы "Время героев", кавалер трех Орденов Мужества Александр Тихонов назначен на пост заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Ранее, в мае 2024 года Тихонов стал одним из 83 участников программы "Время героев", инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Александр Тихонов подчеркнул востребованность и высокий уровень подготовки на проекте.

"Программа "Время героев" прежде всего – это возможность служить своей стране и работать для благополучия граждан. Участники проходят серьезный отбор, здесь высокий уровень подготовки, погружение в региональную специфику, проектная работа на федеральном уровне. Это хороший фундамент, чтобы в дальнейшем показать высокий результат в работе", - отметил он.

По словам военного, его стажировка включала развитие патриотического направления, а также вопросы адаптации участников СВО. Он подчеркнул, что его наставником на проекте был полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Анатольевич Комаров.

"Я погрузился в работу аппарата, мы вместе обсуждали перспективы развития окружных патриотических проектов. Отдельное внимание уделяли реализации региональных аналогов федеральной программы "Время героев", - сказал Тихонов.

По его словам, немало времени было уделено общению с подрастающим поколением и получению обратной связи.

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров выразил уверенность, что что опыт и знания Александра Тихонова будут востребованы.

"Глава государства Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал, что участники СВО – кадровое будущее страны. Я благодарен за оказанное доверие – быть наставником кавалера пяти орденов, уроженца Чувашии Александра Тихонова. За время стажировки он познакомился с особенностями государственного управления, социально-экономическим и общественно-политическим положением регионов Приволжья. Уверен, что многолетний опыт и любовь к Родине позволят Александру Михайловичу успешно справиться с поставленными задачами", - сказал полпред.

В должности заместителя полномочного представителя президента РФ в ПФО Александр Тихонов первоочередно станет курировать вопросы, связанные с поддержкой участников СВО. Он добавил, что это направление сейчас является ключевым и для округа, и для страны в целом.

"В Приволжье уже ведется большая работа, а в Год защитника Отечества она приобретает особое значение, и жители регионов должны почувствовать ощутимые результаты. Благодарен программе "Время героев", всем ребятам и педагогам, которые дали и необходимые знания, и опыт для решения стратегически важных задач для страны", - отметил Александр Тихонов.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил расширить федеральный проект "Время героев" и запустить аналогичные региональные программы по подготовке ветеранов специальной военной операции для работы на государственных и муниципальных должностях. В Приволжском федеральном округе активно началась работа по выполнению задачи главы государства.

Ранее состоялось 18 назначений из числа участников первого потока обучения на программе. Среди них – полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, Герой ДНР Артем Жога, временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов, председатель правления российского движения детей и молодежи "Движение первых" Герой России Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы. Руководитель программы "Время героев" Мария Костюк была назначена временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области.

Справка:

Александр Михайлович Тихонов родился в селе Сабанчино Яльчикского района Чувашской АССР в 1981 году. В 2005 году окончил Казанское высшее артиллерийское командное училище; в 2019 году – Михайловскую военную артиллерийскую академию. Александр Тихонов награжден множеством наград, среди них три ордена Мужества, орден Александра Невского, орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами.