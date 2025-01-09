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Экономика

Новые газопроводы планируют построить в Нижегородской области за 53 млрд рублей

28 января 2025 17:18  [1] Экономика

В Нижегородской области планируют построить новые газопроводы. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, данный вопрос обсудили на заседании бюджетного комитета.

Газификация северных районов региона запланирована на 2025–2028 годы. Для реализации этого проекта потребуется около 53 миллиардов рублей. Работы будут проводиться в рамках региональной программы газификации ЖКХ, промышленности и других организаций.

Газификация северных территорий традиционно представляет собой сложную задачу из-за их низкой рентабельности. В этих районах находятся небольшие поселения с небольшим количеством жителей. Стимулировать процесс газификации помогут налоговые льготы. Например, организации получат освобождение от налога на имущество сроком на пять налоговых периодов, начиная с того момента, когда объект будет введен в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что два села газифицировали в Краснобаковском районе.

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Теги:
Газопровод Законодательное собрание
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