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Общество

Учителям "Школы 800" задержали зарплату, но выплатили компенсацию

29 января 2025 09:18  [131] Общество

Педагоги нижегородской "Школы 800" столкнулись с задержкой выплаты заработной платы. Как сообщили в самом образовательном учреждении, причина сбоя носила технический характер.  

Согласно установленному графику, деньги должны были поступить на счета сотрудников 25 января, однако перевод состоялся только 27-го. В связи с этим задержавшаяся выплата была дополнена компенсацией в виде пени за нарушение сроков.

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Теги:
Зарплата Школа 800
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