Учителям "Школы 800" задержали зарплату, но выплатили компенсацию

Педагоги нижегородской "Школы 800" столкнулись с задержкой выплаты заработной платы. Как сообщили в самом образовательном учреждении, причина сбоя носила технический характер.
Согласно установленному графику, деньги должны были поступить на счета сотрудников 25 января, однако перевод состоялся только 27-го. В связи с этим задержавшаяся выплата была дополнена компенсацией в виде пени за нарушение сроков.
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