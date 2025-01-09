Учителям "Школы 800" задержали зарплату, но выплатили компенсацию Общество

Педагоги нижегородской "Школы 800" столкнулись с задержкой выплаты заработной платы. Как сообщили в самом образовательном учреждении, причина сбоя носила технический характер.

Согласно установленному графику, деньги должны были поступить на счета сотрудников 25 января, однако перевод состоялся только 27-го. В связи с этим задержавшаяся выплата была дополнена компенсацией в виде пени за нарушение сроков.