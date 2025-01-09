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Происшествия

В "Сибур-Кстово" прокомментировали ночной инцидент с украинским БПЛА

29 января 2025 09:35  [147] Происшествия

На предприятии "Сибур-Кстово" прокомментировали ночной инцидент с украинским беспилотником. Комментарий журналистам дали в пресс-службе компании.

Напомним, что ночью 29 января Нижегородскую область атаковали три дрона ВСУ. При этом, по данным Минобороны РФ, в общей сложности за ночь были сбиты более 100 БПЛА.

В 2:00 губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что облоки уничтоженного беспилотника рухнули на территории одного из заводов в промзоне Кстова. Однако не уточнялось, где именно произошел инцидент.

И вот ситуация прояснилась. Как рассказали в "Сибур-Кстово", вследствие падения обломков сбитого БПЛА на территории предприятия случился пожар. На месте работают МЧСники. Пострадавших нет, сотрудников завода переместили на безопасное расстояние.

Ранее также сообщалось, что из-за атаки БПЛА вводились временные ограничения на работу аэропорта в Нижнем Новгороде. Один рейс был отправлен на запасной аэродром. Сейчас воздушная гавань работает в привычном режиме.

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Теги:
беспилотники Кстово Пожар
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