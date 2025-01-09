Более 2,4 млрд рублей получили нижегородские компании в виде льготных займов по нацпроекту Экономика

1120 льготных займов на сумму более 2,4 млрд рублей выдала нижегородским предпринимателям подведомственная организация регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства – АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» («ГосМФО») - за время реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

С 2025 года нацпроект переформатирован в федеральный проект и включен в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Государственные займы - один из самых востребованных инструментов поддержки региональных предпринимателей. Льготное финансирование позволяет малому и среднему бизнесу модернизировать производство, приобретать транспорт и оборудование, пополнять оборотный фонд и рефинансировать действующие кредиты. С 2019-го по 2024 год общий объем займов составил 2,4 миллиарда рублей. Ежегодно сумма поддержки увеличивалась. Так, по объему финансирования результат 2024 года более чем в три раза превышает показатель 2019 года», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

В 2019 году 115 нижегородцев оформили договоры на 205 млн рублей, а в прошлом году предприниматели получили от «ГосМФО» 234 займа на сумму 654 млн рублей.

Первое место по объему поддержки занял Нижний Новгород, за время реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательства» предприниматели из областного центра оформили 566 займов на общую сумму 1,2 млрд рублей.

«Льготные займы для развития активно используют и предприниматели из муниципальных и городских округов Нижегородской области. Без учета областного центра, лидером по объему финансирования стал Павловский муниципальный округ. Там за шесть лет предприниматели получили 110 займов на общую сумму более 220 миллионов рублей. На втором месте - Дзержинск, местный бизнес оформил 42 займа на 109 миллионов. В тройку лидеров также входит Кстовский муниципальный округ, где предприниматели оформили 43 займа на общую сумму 104 миллиона рублей. Важно отметить, что во всех районах-лидерах активно работают филиалы регионального центра «Мой бизнес». Его специалисты проводят консультации, а также помогают предпринимателям в подготовке документов», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он добавил, что в топ-10 по объему финансирования также вошли Арзамас, Саров, Борский, Ковернинский, Городецкий, Балахнинский и Володарский муниципальные округа.

«Наиболее востребовано микрофинансирование среди предпринимателей в сферах торговли и услуг – примерно по 30 процентов от общего объема микрозаймов. Около 20 процентов приходится на производственную сферу, еще столько же – в совокупности на сферы строительства, сельского хозяйства и операции с недвижимостью», – отметила директор АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» («ГосМФО») Елена Максакова.

Для региональных предпринимателей в 2025 году продолжает действовать семь программ финансирования. В зависимости от нужного объема средств компании могут оформить заем на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей по ставке от 5% до 15% годовых.

Для многих предпринимателей финансовая поддержка – это ключевой фактор для развития бизнеса. Одним из таких примеров является история Сергея Ратничихина из Пильны. Основное направление его деятельности – производство щепы, рейки, бруса для копчения, а также пиломатериалов для строительства. Сырье предприниматель вывозит из леса на арендованном тракторе. В зимнее время занимается обслуживанием автодорог на этом же транспорте.

«В последнее время количество заказов по обоим направлениям деятельности значительно выросло. Стало ясно, что без второго трактора справиться с объемом работ не получится. Принял решение обратиться в «ГосМФО». Тем более опыт у меня уже был. В 2023 году благодаря льготным займам я смог модернизировать производственные мощности. И вот в конце прошлого года снова оформил заем и купил собственный трактор. Общая сумма финансирования по двум договорам - около 3,8 миллиона рублей. Сегодня я уже активно использую технику в работе. Планов на дальнейшее развитие бизнеса еще очень много, хорошо, что есть организации, как «ГосМФО», которые позволяют их осуществить», – рассказал Сергей Ратничихин.

Размер процентной ставки зависит от наличия или отсутствия залога и поручителя, а также места регистрации – на самые выгодные условия могут претендовать предприниматели из моногородов* региона, если они относятся к приоритетным** категориям заемщиков. Также в числе приоритетных категорий – заслуженные предприниматели Нижегородской области, экспортеры, социальные предприниматели, производители импортозамещающей или биотехнологической продукции, ESG-ориентированные компании и компании, помогающие участникам СВО, семейные предприятия, а также участники промышленных кластеров Нижегородской области, резиденты Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) и участники федеральных проектов «Малое и среднее предпринимательство» (программа «Выращивание») и «Производительность труда».

Получить заем на льготных условиях от «ГосМФО» могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области и не имеющие задолженностей по налогам и сборам. Получить подробную информацию о льготных займах можно на официальном сайте: www.gosmfo52.ru . Подать заявку в формате онлайн на получение льготного займа можно через цифровую платформу МСП.РФ: https://мсп.рф/services/microloan/ .

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работу по поддержке предпринимателей в этом направлении также планируется продолжить в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».