Евгений Люлин избран председателем наблюдательного совета АНО "Алтарь Отечества" Политика

28 января в Заксобрании Нижегородской области состоялось заседание наблюдательного совета АНО «Алтарь Отечества». В ходе заседания спикер регионального парламента Евгений Люлин был избран председателем наблюдательного совета АНО «Алтарь Отечества», заместителем председателя наблюдательного совета стал депутат регионального парламента, руководитель аппарата Максим Ребров.

Одной из главных тем обсуждения стали планы работы организации на 2025 год. В дискуссии в режиме видео-конференц-связи приняли участие заместитель генерального директора по развитию производственной системы Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Сергей Обозов, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Надежда Преподобная, Герой России, Заслуженный военный лётчик РФ, Почётный гражданин города Нижний Новгород Алексей Новиков.

Как рассказал генеральный директор АНО «Алтарь Отечества» Сергей Бурнин, в Год Защитника Отечества и 80-летия Победы одним из центральных мероприятий станет традиционный XIX Межрегиональный молодежный фестиваль-конкурс «Алтарь Отечества: Купно заедино – вместе за одно!», в котором примет участие молодежь из Нижегородской области, Москвы, других регионов России, в том числе новых регионов – ДНР и ЛНР. Планируется участие ребят из Беларуси и Кыргызстана. Всего ожидается около 250 человек. Победители фестиваля-конкурса станут участниками Межрегиональной культурно-патриотической акции «Алтарь Отечества: 25 лет ВМЕСТЕ», которая будет проходить с 1 по 4 ноября. Они проследуют по маршруту Нижегородского ополчения: Нижний Новгород – Балахна – Юрьевец – Кинешма – Кострома – Ярославль – Ростов – Переславль Залесский – Сергиев Посад – Москва – Нижний Новгород.

Также в настоящее время дорабатывается и будет актуализирован туристический маршрут «Путь Нижегородского ополчения».

«Мы будем вести постоянную работу по патриотическому и духовному воспитанию молодежи и всех жителей Нижегородской области. Формы для этого будем использовать самые разные. Запланирован целый ряд мероприятий, среди которых фотовыставка «Победа 80» на улице Большая Покровская в Нижнем Новгороде, акция «День с героем», которая будет организована вместе с Молодежным парламентом при Законодательном Собрании – поездка в Шатки, в музей Тани Савичевой. В планах – провести фестиваль «Наше кино – Победа 80» в «Рекорде», VIII парусную регату «Мемориал ветеранов». На региональном телевидении планируется выпустить цикл передач о Нижегородском ополчении вместе с областным комитетом по делам архивов, а в сотрудничестве с обществом «Знание» организовать цикл лекций «Герои нашего Отечества», - отметил директор Балахнинского техникума, учредитель АНО «Алтарь Отечества» Владимир Блинков.

«Все жители России должны гордиться подвигом Нижегородского ополчения и знать историю Дня Народного Единства. Это праздник, который именно по инициативе нижегородцев получил федеральный статус. Важно, чтобы он стал масштабным всероссийским событием. И роль Нижегородской области в этом процессе должна стать ключевой. Необходимо расширять географию событий, сотрудничество с регионами РФ и Федеральным центром. Нужно прорабатывать и наполнять смыслами, конкретным содержанием каждую точку маршрута Нижегородского ополчения, чтобы каждый, кто пройдет по нему, погрузился в историю родной страны», - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.