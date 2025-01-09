Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 января 2025 11:46  [23] Мошенники ночью взломали официальный аккаунт Ozon во "ВКонтакте"
29 января 2025 11:40  [35] Бэби-бум в "Лимпопо": в зоопарке родились ягнята, тамарины и мара
29 января 2025 11:38  [26] Более 4000 человек заявились на конкурс социальных архитекторов в России
29 января 2025 11:28  [66] Возможность сдать на водительские права экстерном обсуждают в Госдуме
29 января 2025 11:23  [75] Нижегородская область получит 23 квоты на участие в программе "Земский учитель-2025"
29 января 2025 10:46  [95] Передвижной медицинский комплекс «Детское здоровье» побывает в 48 нижегородских муниципалитетах
29 января 2025 10:33  [108] Аварийную школу на улице Буденного в Дзержинске снесут в 2025 году
29 января 2025 09:48  [222] Нижегородцы стали реже пользоваться такси
29 января 2025 09:18  [193] Учителям "Школы 800" задержали зарплату, но выплатили компенсацию
29 января 2025 09:00  [170] Четыре аварийных дома снесут в Советском районе за 10 млн рублей
Общество

Передвижной медицинский комплекс «Детское здоровье» побывает в 48 нижегородских муниципалитетах

29 января 2025 10:46  [95] Общество

Передвижной медицинский комплекс «Детское здоровье» побывает в 48 муниципалитетах Нижегородской области в 2025 году. Об этом сообщили министерстве здравоохранения региона.

Детский «Поезд здоровья» будет совершать выезды по вторникам. Жители смогут попасть на прием к самым востребованным «узким» специалистам, которых зачастую не хватает в малых городах и сельской местности: педиатрам, детским неврологам, эндокринологам, офтальмологам, хирургам, аллергологам, травматологам-ортопедам, оториноларингологам и врачам УЗИ-диагностики. Состав бригады на каждый выезд будет сформирован по запросу центральной районной больницы с учетом потребностей местной педиатрической службы.

«Мобильный комплекс «Детское здоровье» работает в рамках нового национального проекта «Семья». Выезды специалистов позволят повысить доступность медицинской помощи для детей. Наши приоритеты – своевременное выявление заболеваний и профилактика инвалидности. Отдельное пристальное внимание уделяем охране репродуктивного здоровья юных нижегородцев», – отметила министр здравоохранения нижегородской области Галина Михайлова.

Она добавила, что работа по организации выездов детского «Поезда здоровья» возложена на Нижегородскую областную детскую клиническую больницу – одно из нескольких медицинских учреждений региона самого высокого, третьего уровня.

«Выезды наших специалистов возобновились 14 января. На сегодняшний день медики уже осмотрели юных жителей Балахнинского, Богородского и Володарского округов. В феврале запланированы выезды в Семеновский, Дальнеконстантиновский, Вачский и Воротынский округа», – сообщила главный врач Нижегородской областной детской клинической больницы Светлана Белозерова.

Она отметила, что при выявлении патологии детей направляют на дообследование или госпитализируют в НОДКБ для оказания квалифицированной высокотехнологичной медицинской помощи.

«В прошлом году наш мобильный комплекс также совершил 48 выездов. Врачи осмотрели свыше 4800 детей, провели более 15 тысяч консультаций. Благодаря работе медиков удалось своевременно выявить различные патологии и начать необходимое лечение. Это ценный вклад в развитие детского здравоохранения в регионе», – сказала главный врач.

График выездов передвижного медицинского комплекса «Детское здоровье» размещен на сайте Нижегородской областной детской клинической больницы.

Напомним, новый национальный проект «Семья» стартовал в стране в 2025 году. Он является продолжением национальных проектов «Демография» и «Культура» и реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph