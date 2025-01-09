Передвижной медицинский комплекс «Детское здоровье» побывает в 48 нижегородских муниципалитетах Общество

Передвижной медицинский комплекс «Детское здоровье» побывает в 48 муниципалитетах Нижегородской области в 2025 году. Об этом сообщили министерстве здравоохранения региона.

Детский «Поезд здоровья» будет совершать выезды по вторникам. Жители смогут попасть на прием к самым востребованным «узким» специалистам, которых зачастую не хватает в малых городах и сельской местности: педиатрам, детским неврологам, эндокринологам, офтальмологам, хирургам, аллергологам, травматологам-ортопедам, оториноларингологам и врачам УЗИ-диагностики. Состав бригады на каждый выезд будет сформирован по запросу центральной районной больницы с учетом потребностей местной педиатрической службы.

«Мобильный комплекс «Детское здоровье» работает в рамках нового национального проекта «Семья». Выезды специалистов позволят повысить доступность медицинской помощи для детей. Наши приоритеты – своевременное выявление заболеваний и профилактика инвалидности. Отдельное пристальное внимание уделяем охране репродуктивного здоровья юных нижегородцев», – отметила министр здравоохранения нижегородской области Галина Михайлова.

Она добавила, что работа по организации выездов детского «Поезда здоровья» возложена на Нижегородскую областную детскую клиническую больницу – одно из нескольких медицинских учреждений региона самого высокого, третьего уровня.

«Выезды наших специалистов возобновились 14 января. На сегодняшний день медики уже осмотрели юных жителей Балахнинского, Богородского и Володарского округов. В феврале запланированы выезды в Семеновский, Дальнеконстантиновский, Вачский и Воротынский округа», – сообщила главный врач Нижегородской областной детской клинической больницы Светлана Белозерова.

Она отметила, что при выявлении патологии детей направляют на дообследование или госпитализируют в НОДКБ для оказания квалифицированной высокотехнологичной медицинской помощи.

«В прошлом году наш мобильный комплекс также совершил 48 выездов. Врачи осмотрели свыше 4800 детей, провели более 15 тысяч консультаций. Благодаря работе медиков удалось своевременно выявить различные патологии и начать необходимое лечение. Это ценный вклад в развитие детского здравоохранения в регионе», – сказала главный врач.

График выездов передвижного медицинского комплекса «Детское здоровье» размещен на сайте Нижегородской областной детской клинической больницы .

Напомним, новый национальный проект «Семья» стартовал в стране в 2025 году. Он является продолжением национальных проектов «Демография» и «Культура» и реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.