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Политика

Реорганизацию двух управлений нижегородской мэрии одобрили на думском заседании

29 января 2025 11:56  [182] Политика

В Нижнем Новгороде планируется реорганизация двух управлений, которые будут преобразованы в три департамента. Эти изменения в структуре горадминистрации были утверждены депутатами думы на заседании 29 января без дополнительных обсуждений, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Управление информационной политики будет переименовано в департамент информационной политики. Управление организационного и документационного обеспечения работы главы города разделится на два новых подразделения: департамент обеспечения деятельности главы города и администрации, а также департамент оптимизации процессов и департамент организационного сопровождения нормотворчества и взаимодействия с представительными органами.

В мэрии объяснили необходимость преобразований грядущим решением новых задач, стоящих перед городом. Переименование управлений в департаменты не повлияет на уровень заработной платы руководителей этих подразделений.

Кроме того, изменения в структуре не приведут к превышению бюджетных расходов, запланированных на 2025 год, и не потребуют увеличения численности сотрудников.

Ранее сообщалось, что законопроект о расширении Нижнего Новгорода пока не готов.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Гордума
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