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Более 4000 человек заявились на конкурс социальных архитекторов в России

29 января 2025 11:38  [28] Общество

Фото: Кира Мишина

Количество желающих участвовать в конкурсе социальных архитекторов превысило 4 тысячи человек, сообщается на сайте конкурса.

Конкурс стартовал 14 января. В первые же сутки поступило свыше 800 заявок на участие. За две недели их количество увеличилось в 5 раз.

Как отметил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев, такая статистика – это показатель того, что конкурс полностью соответствует запросам сегодняшнего дня.

"Сегодня мы стоим у истоков нового направления в области социогуманитарных знаний. Интересно, что само понятие социальной архитекторы появилось совсем недавно, а объединяет оно те практики и методики работы, которые в стране существуют уже несколько лет. Их тысячи, и у всех них единый критерий успешности – они формируют гражданское общество и делают жизнь определенных групп людей или жителей территорий лучше. Фактически конкурс призван впервые в истории нашей страны систематизировать тот внушительный багаж опыта социальной архитектуры, который уже есть в России и выявить лучших акторов в реализации таких проектов", - отметил Алиев.

Конкурс социальных архитекторов реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Он является частью большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов, которая была инициирована главой государства.

Регистрация участников продлится до 12:00 (мск) 11 февраля 2025 года. Ознакомиться с порядком участия в конкурсе и подать заявку можно на сайте конкурса.

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Теги:
Архитектура Конкурсы
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