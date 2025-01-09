Мошенники ночью взломали официальный аккаунт Ozon во "ВКонтакте" Общество

В ночь на 29 января мошенники взломали официальный аккаунт Ozon в социальной сети "ВКонтакте". Об этом телеканалу "360" сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Злоумышленники начали рассылать сообщения подписчикам, предлагая принять участие в «масштабном конкурсе» с призами. Однако для получения вознаграждения требовалось заплатить пошлину.

Представители Ozon призвали пользователей не поддаваться на уловки мошенников. При получении подозрительных сообщений не следует переходить по сомнительным ссылкам.

В компании уточнили, что злоумышленники получили доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки сообщества "ВКонтакте" и запустили фишинговую рассылку. Доступ к аккаунту был восстановлен, а рассылка остановлена. Все отправленные фишинговые сообщения были удалены.

При этом сообщения группы закрыты до 1 февраля — ничего написать или просмотреть не могут ни администраторы аккаунта, ни пользователи.