Гордума утвердила повышение зарплат нижегородских чиновников на 11,7% Экономика

Нижегородская дума утвердила проекты, предусматривающие повышение зарплат муниципальных служащих. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" смотрел онлайн-трансляцию заседания 29 января.

Ранее стало известно, что в 2025 году зарплаты чиновников в мэрии и думе планируют увеличить на 11,7%. Решение было принято в соответствии с указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина от 25 декабря минувшего года, касающимся повышения размера денежного вознаграждения для лиц, которые занимают муниципальные должности.

Таким образом оклад мэра города и председателя думы вырастет с 73,8 тысячи до 82,5 тысячи рублей, а у депутатов, работающих на постоянной основе, – с 33,6 тысячи до 37,6 тысячи рублей. Оклад первого замглавы города вырастет с 45,1 тысячи до 50,4 тысячи рублей, руководителя аппарата гордумы – с 36,5 тысячи до 40,8 тысячи рублей, специалист в мэрии – с 8,8 тысячи до 9,6 тысячи рублей.

Оба предложения были приняты депутатами без обсуждения.

Ранее сообщалось, что чиновница назвала смешными зарплаты рядовых сотрудников мэрии Нижнего Новгорода.