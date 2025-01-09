Полицейские выявили 5 нарушителей среди 56 мигрантов в Нижнем Новгороде Происшествия

Сотрудники полиции провели масштабную проверку иностранных граждан в Ленинском и Советском районах Нижнего Новгорода. В ходе рейда были выявлены нарушения миграционного законодательства, в результате чего пять человек привлечены к административной ответственности, а четверых выдворили из России.

Оперативные мероприятия прошли на территории гаражного массива и подземной парковки. Полицейские проверили 56 иностранцев, уделяя особое внимание вопросам законности их трудовой деятельности и соблюдению правил пребывания в стране.

В отделы полиции доставили шестерых мигрантов. В отношении четырех из них составили административные протоколы за нарушение режима пребывания в России, а еще одного привлекли к ответственности за незаконную трудовую деятельность.

По решению суда четверых нарушителей оштрафовали на 2 000 рублей и отправили за пределы страны. Еще один иностранец также получил штраф в аналогичном размере, но без выдворения.

Кроме того, правоохранители провели с мигрантами профилактическую беседу о необходимости соблюдения российских законов.