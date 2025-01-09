33-летний мужчина с эпилепсией утонул в починковском ФОКе

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В физкультурно-оздоровительном комплексе Починковского района произошла трагедия – в бассейне утонул преподаватель местного техникума.
Как сообщает телеканал "Кстати..." (16+), у 33-летнего Михаила Хромушева была эпилепсия, но сотрудники спорткомплекса об этом не знали. Также отмечается, что в бассейне постоянно должен находиться спасатель для наблюдения за посетителями, но в тот раз он. видимо, отвлёкся.
Для семьи погибшего это уже вторая потеря. Ранее его сестра скончалась после падения и удара головой. У женщины также была эпилепсия.
Директор ФОКа подчеркнул, что пока рано делать выводы о возможной вине спасателя, так как идет расследование. Известно лишь, что утонувший был посетителем бассейна, а причины произошедшего выясняются. Также отмечается, что дежурный по бассейну находился на своём посту, в его действиях нарушений не обнаружено.
Ранее сообщалось, что гибель рабочего на очистных под Нижним Новгородом закончилась уголовным делом.
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