33-летний мужчина с эпилепсией утонул в починковском ФОКе Происшествия

Фото: freepic.com

В физкультурно-оздоровительном комплексе Починковского района произошла трагедия – в бассейне утонул преподаватель местного техникума.

Как сообщает телеканал "Кстати..." (16+), у 33-летнего Михаила Хромушева была эпилепсия, но сотрудники спорткомплекса об этом не знали. Также отмечается, что в бассейне постоянно должен находиться спасатель для наблюдения за посетителями, но в тот раз он. видимо, отвлёкся.

Для семьи погибшего это уже вторая потеря. Ранее его сестра скончалась после падения и удара головой. У женщины также была эпилепсия.

Директор ФОКа подчеркнул, что пока рано делать выводы о возможной вине спасателя, так как идет расследование. Известно лишь, что утонувший был посетителем бассейна, а причины произошедшего выясняются. Также отмечается, что дежурный по бассейну находился на своём посту, в его действиях нарушений не обнаружено.

Ранее сообщалось, что гибель рабочего на очистных под Нижним Новгородом закончилась уголовным делом.