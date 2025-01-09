Нижегородцев предупредили о смертельной опасности снюсов и спайсов Общество

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Наркомания — это одна из форм деструктивного поведения, при которой человек стремится изменить своё психическое состояние с помощью психоактивных веществ (ПАВ), уходя от реальности. Зависимость от наркотиков формируется стремительно, зачастую уже после 1-2 приёмов. Это приводит к тяжёлым нарушениям работы внутренних органов, нервной системы, а также к деградации личности. Кроме того, наркоманы подвержены высокому риску заражения ВИЧ, гепатитом, венерическими и другими инфекционными заболеваниями.

О том, какие современные психоактивные вещества представляют наибольшую опасность для подростков и как защитить их от зависимости, рассказал Алексей Фаворский, заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера.

Опасны ли «модные» наркотики?

По словам специалиста, в последние годы среди молодёжи приобрели популярность некурительные табачные изделия — снюсы, жевательный и нюхательный табак, насвай. Они содержат высокие дозы никотина, который негативно влияет на сердце, лёгкие, почки и репродуктивную систему. Исследования также подтверждают его канцерогенный эффект.

Употребление снюсов вызывает раздражительность, агрессию, ухудшение памяти и снижение концентрации внимания. Это особенно опасно для подростков, так как когнитивные способности напрямую связаны с обучаемостью и интеллектуальным развитием.

К числу опасных веществ также относятся дизайнерские наркотики — соли и спайсы. Соли действуют как мощные стимуляторы, а спайсы представляют собой смеси трав, пропитанные синтетическими наркотическими веществами. Они оказывают разрушительное влияние на организм, провоцируя заболевания сердца, лёгких, пищеварительной системы, а также повреждение головного мозга. В самых тяжёлых случаях передозировка приводит к коме, остановке дыхания, кровоизлиянию в мозг и летальному исходу.

Как предотвратить наркозависимость у подростков?

Алексей Фаворский подчеркнул, что профилактика должна начинаться в семье. Родителям важно объяснять детям опасность наркотиков, интересоваться их окружением, следить за эмоциональным состоянием и кругом общения, в том числе в социальных сетях.

Одним из ключевых факторов защиты является благоприятная психологическая атмосфера в семье. Доверительные отношения, отсутствие жёсткого давления и наличие интересных занятий значительно снижают вероятность увлечения подростка запрещёнными веществами. Заполненность жизни позитивными эмоциями — через спорт, искусство или хобби — играет важную роль в снижении риска наркозависимости.

На уровне общества профилактика включает:

- Вторичную профилактику — лекции наркологов, психологов, сотрудников полиции, интерактивные мероприятия и тематические фильмы в образовательных учреждениях.

- Третичную профилактику — контроль правоохранительных органов, направленный на пресечение распространения ПАВ. Проводятся рейды по ночным клубам, круглосуточным аптекам и местам, где возможен незаконный оборот наркотиков.

По мнению эксперта, только комплексный подход, охватывающий семью, образование и правоохранительные меры, поможет эффективно бороться с наркоманией среди подростков.