Нового перевозчика ищут для нижегородского маршрута А-36 Общество

В Нижнем Новгороде объявлен поиск нового перевозчика для обслуживания автобусного маршрута А-36 "Ближнее Константиново – Долгополова". Информация об этом появилась на официальном портале министерства транспорта и автомобильных дорог региона.

Новый оператор сможет подписать договор непосредственно с министерством без участия в открытом конкурсе. При этом маршрут не планируют сокращать.

Контракт с компанией "Автоспутник", которая ранее обслуживала этот маршрут, был расторгнут по инициативе Центра развития транспортных систем Нижегородской агломерации. Причиной стали многочисленные нарушения со стороны перевозчика, включая самовольное изменение конечной точки маршрута до остановки "Мыза" и систематический пропуск многих рейсов.

Напомним, что еще три автобусных маршрута появятся в Нижнем Новгороде в 2025 году.