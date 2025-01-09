Совершеннолетние школьники в Нижнем Новгороде сохранят право на льготное питание Общество

В Нижнем Новгороде старшеклассники, достигшие 18 лет, смогут продолжить получать льготное питание в школах. Соответствующее решение было принято 29 января на заседании городской думы, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Ранее школьники, относящиеся к льготным категориям, теряли право на бесплатное питание после совершеннолетия. Теперь, согласно изменениям в постановление думы, льгота будет сохраняться до окончания школы.

Как пояснила Марина Гладышева, и.о. главы депобра, на реализацию этой меры в 2025 году потребуется чуть более 2 млн рублей из горбюджета. В дальнейшем сумма будет корректироваться в зависимости от числа таких учащихся.

Спикер думы Евгений Чинцов отметил, что депутаты единогласно поддержали инициативу, назвав её логичной и справедливой. По его словам, 18 лет – это важный возрастной рубеж, но он не должен становиться причиной отмены социальной поддержки.

Теперь совершеннолетние школьники, нуждающиеся в помощи, смогут получать льготное питание наравне с остальными.

Ранее сообщалось, что гордума одобрила повышение зарплат нижегородских чиновников на 11,7%.