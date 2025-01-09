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Общество

Мэрия требует через суд снести дом в Дубёнках из-за возможных нарушений

29 января 2025 17:07  [123] Общество

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода подала в суд на застройщика Сергея Куфлина, требуя признать возведённый им дом самовольной постройкой и добиться его сноса. Разбирательство началось 28 января, следует из материалов арбитражного суда.

Спорный дом расположен на улице Шатковской в микрорайоне Дубёнки. Он построен на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), однако городские власти считают, что фактически это многоквартирный дом, а значит, его строительство нарушает градостроительные нормы. Сам застройщик с этим не согласен и настаивает, что объект соответствует статусу ИЖС.

Как сообщает «Ъ – Приволжье», на недвижимость наложен обеспечительный арест, чтобы предотвратить продажу долей. Проблемой заинтересовались в региональном Законодательном собрании, куда обратились потенциальные покупатели. Люди увидели в объявлениях однокомнатные и двухкомнатные квартиры, но позже выяснили, что формально здание относится к ИЖС. Они посчитали, что их ввели в заблуждение, и пожаловались депутатам. В результате прокуратура инициировала проверку.

Председатель комитета ЗСНО по градостроительству Василий Суханов подчеркнул, что подобные объекты есть и на других улицах города. Он отметил, что проблема заключается в том, что такие дома не соответствуют противопожарным требованиям, а их жильцы пользуются социальной инфраструктурой, рассчитанной на меньшее количество людей. По его словам, пора прекращать подобную практику, а администрации города следовало бы раньше вмешаться в ситуацию. Из-за затянувшегося контроля мэру вынесли прокурорское представление.

В то же время источник издания отметил, что вопрос неоднозначный: формально дом без мест общего пользования можно считать индивидуальным, а блокированная застройка на землях ИЖС разрешена.

Следующее заседание по делу назначено на 11 февраля. До этого срока ответчик должен предоставить суду документы, обосновывающие его позицию. В деле также участвуют региональное управление МЧС и Госстройнадзор.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Жилье Строительство
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