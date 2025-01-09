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Экономика

Марк Фельдман назвал стабильной ситуацию с бюджетом Нижнего Новгорода

29 января 2025 16:54  [107] Экономика

Депутат, председатель постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман прокомментировал НИА "Нижний Новгород" итоги первого в 2025 году заседания гордумы.

По словам политика, ситуация с бюджетом города сейчас стабильная.

"У нас на сегодняшний день с бюджетом все ровно, никаких серьезных корректировок на первом заседании думы не было. Могу сказать, что в ближайших планах профильной комиссии у нас рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, это будет совместная работа", - отметил председатель профильной комиссии.

Фельдман добавил, что администрация и депутаты совместно проведут анализ работы МП за прошлый год, обозначат проблематику и возможные точки роста.

"Возвращаясь к сегодняшнему заседанию, могу отметить положительное решения вопроса бесплатного питания для льготных категорий школьников. Да, это небольшие средства, но сам вопрос имеет немаловажное социальное значение и мы его решили", - заключил депутат.

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Теги:
Бюджет Гордума Марк Фельдман
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