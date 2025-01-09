Обнародованы результаты анализа воздуха в Кстове после атаки БПЛА Происшествия

В Кстове продолжается ликвидация последствий падения обломков беспилотника, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

По последним данным, возгорание локализовано. Сейчас пожарные проливают металлические конструкции, дабы охладить их. Также это необходимо для контроля выгорания остаточного продукта.

Тем временем в пресс-службе "Сибур-Кстово" поделились результатами анализов качества воздуха на границах санитарно-защитной зоны предприятия. Исследование показало отсутствие превышения ПДК по контролируемым веществам. Произошедшее не нанесло ущерб экологии, заверили в компании.

Напомним, прошлой ночью Нижегородскую область атаковали три украинских дрона. Они были сбиты средствами ПВО, сообщили в Минобороны России. Отмечалось, что в результате пожара на территории предприятия никто не пострадал.