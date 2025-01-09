Самая крупная часть установлена на строящийся теплоход проекта "Карелия" Общество

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

На нижегородском "Красном Сормове" была произведена установка шестого блока на теплоход проекта 00840 под названием "Карелия". Как сообщает пресс-служба предприятия, этот блок, представляющий собой кормовую оконечность, является одной из самых крупных частей судна.

Процесс установки длился несколько часов под наблюдением руководителей проекта "Карелия", главного строителя, начальников цехов, конструкторов и будущего капитана судна. Главный строитель предприятия Альберт Мелконян отметил, что на изготовление этого блока уходит от двух до трёх месяцев.

В данный момент завод занимается строительством сразу трёх судов проекта "Карелия" для компании "ВодоходЪ". В процессе разработки проекта были учтены результаты проектирования, постройки и эксплуатации теплохода "Мустай Карим" (проект PV300).

Известно, что новый теплоход будет эксплуатироваться в Белом море, включая заходы на Соловецкие острова и в акваторию Финского залива. Благодаря своим компактным размерам суда типа "Карелия" смогут пройти через участки с ограниченными условиями судоходства, такие как Беломорско-Балтийский канал, где есть более узкие и короткие шлюзы.

Первое судно проекта 00840 уже получило название "Михаил Жарков" в честь выдающегося российского судостроителя, Героя Труда РФ Николая Сергеевича Жаркова, который руководил заводом "Красное Сормово" более 30 лет.

Ранее сообщалось, что и.о. гендиректора "Красного Сормова" стал Борис Петров.