Самая крупная часть установлена на строящийся теплоход проекта "Карелия"

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На нижегородском "Красном Сормове" была произведена установка шестого блока на теплоход проекта 00840 под названием "Карелия". Как сообщает пресс-служба предприятия, этот блок, представляющий собой кормовую оконечность, является одной из самых крупных частей судна.
Процесс установки длился несколько часов под наблюдением руководителей проекта "Карелия", главного строителя, начальников цехов, конструкторов и будущего капитана судна. Главный строитель предприятия Альберт Мелконян отметил, что на изготовление этого блока уходит от двух до трёх месяцев.
В данный момент завод занимается строительством сразу трёх судов проекта "Карелия" для компании "ВодоходЪ". В процессе разработки проекта были учтены результаты проектирования, постройки и эксплуатации теплохода "Мустай Карим" (проект PV300).
Известно, что новый теплоход будет эксплуатироваться в Белом море, включая заходы на Соловецкие острова и в акваторию Финского залива. Благодаря своим компактным размерам суда типа "Карелия" смогут пройти через участки с ограниченными условиями судоходства, такие как Беломорско-Балтийский канал, где есть более узкие и короткие шлюзы.
Первое судно проекта 00840 уже получило название "Михаил Жарков" в честь выдающегося российского судостроителя, Героя Труда РФ Николая Сергеевича Жаркова, который руководил заводом "Красное Сормово" более 30 лет.
Ранее сообщалось, что и.о. гендиректора "Красного Сормова" стал Борис Петров.
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