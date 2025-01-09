Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 января 2025 17:52  [24] Нижегородцам рассказали, как справиться со стрессом после атаки БПЛА
29 января 2025 17:20  [90] Самая крупная часть установлена на строящийся теплоход проекта "Карелия"
29 января 2025 17:07  [122] Мэрия требует через суд снести дом в Дубёнках из-за возможных нарушений
29 января 2025 16:27  [118] Нижегородцам открыт предзаказ на ударопрочный смартфон HONOR X9c
29 января 2025 16:10  [149] Совершеннолетние школьники в Нижнем Новгороде сохранят право на льготное питание
29 января 2025 15:52  [171] Партию манго с насекомым-вредителем выявили в Дзержинске
29 января 2025 15:24  [145] Нарколог Фаворский рассказал нижегородцам об опасности спайсов и снюсов
29 января 2025 15:13  [174] Февраль в Нижегородской области будет теплее обычного
29 января 2025 14:30  [164] Водоканал в Лукоянове оштрафовали на 220 тысяч рублей за эконарушения
29 января 2025 14:11  [199] Ремонт Борского моста в Нижегородской области выполнен на 50%
Общество

Самая крупная часть установлена на строящийся теплоход проекта "Карелия"

29 января 2025 17:20  [90] Общество

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

На нижегородском "Красном Сормове" была произведена установка шестого блока на теплоход проекта 00840 под названием "Карелия". Как сообщает пресс-служба предприятия, этот блок, представляющий собой кормовую оконечность, является одной из самых крупных частей судна.  

Процесс установки длился несколько часов под наблюдением руководителей проекта "Карелия", главного строителя, начальников цехов, конструкторов и будущего капитана судна. Главный строитель предприятия Альберт Мелконян отметил, что на изготовление этого блока уходит от двух до трёх месяцев.

В данный момент завод занимается строительством сразу трёх судов проекта "Карелия" для компании "ВодоходЪ". В процессе разработки проекта были учтены результаты проектирования, постройки и эксплуатации теплохода "Мустай Карим" (проект PV300).  

Известно, что новый теплоход будет эксплуатироваться в Белом море, включая заходы на Соловецкие острова и в акваторию Финского залива. Благодаря своим компактным размерам суда типа "Карелия" смогут пройти через участки с ограниченными условиями судоходства, такие как Беломорско-Балтийский канал, где есть более узкие и короткие шлюзы.  

Первое судно проекта 00840 уже получило название "Михаил Жарков" в честь выдающегося российского судостроителя, Героя Труда РФ Николая Сергеевича Жаркова, который руководил заводом "Красное Сормово" более 30 лет.

Ранее сообщалось, что и.о. гендиректора "Красного Сормова" стал Борис Петров.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Судостроение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph