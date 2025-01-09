Монтер выпал из люльки на высоте 7 этажа в Нижнем Новгороде Происшествия

Электромонтер контактной сети тяжело травмировался при работе на трамвайных линиях Нижнего Новгорода вечером 23 января. Об этом сообщила региональная Госинспекция труда.

Предварительно, инцидент произошел около 22:00 на улице Пискунова, когда сотрудник проводил осмотр подвеса контактной сети перед регулировкой. Находясь в люльке на высоте приблизительно седьмого этажа, он столкнулся с обрывом болта хомута троса растяжек контактной сети. Это привело к тому, что электромонтер был выброшен из люльки тросом. Хотя пострадавший использовал страховочную привязь, она не была закреплена за люльку.

После происшествия работника госпитализировали. Врачи диагностировали у него многочисленные травмы, среди которых открытый перелом левой руки.

Госинспекция труда начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что снежная масса с крыши травмировала сотрудников банка в Нижнем Новгороде.