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Происшествия

Монтер выпал из люльки на высоте 7 этажа в Нижнем Новгороде

29 января 2025 17:39  [67] Происшествия

Электромонтер контактной сети тяжело травмировался при работе на трамвайных линиях Нижнего Новгорода вечером 23 января. Об этом сообщила региональная Госинспекция труда.

Предварительно, инцидент произошел около 22:00 на улице Пискунова, когда сотрудник проводил осмотр подвеса контактной сети перед регулировкой. Находясь в люльке на высоте приблизительно седьмого этажа, он столкнулся с обрывом болта хомута троса растяжек контактной сети. Это привело к тому, что электромонтер был выброшен из люльки тросом. Хотя пострадавший использовал страховочную привязь, она не была закреплена за люльку.

После происшествия работника госпитализировали. Врачи диагностировали у него многочисленные травмы, среди которых открытый перелом левой руки.

Госинспекция труда начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что снежная масса с крыши травмировала сотрудников банка в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Госинспекция труда Травма
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