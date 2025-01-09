Восемь водителей накажут за скрытые номера на М-12 в Нижегородской области

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В ходе совместного рейда Госкомпании «Автодор» и Госавтоинспекции Нижегородской области на трассе М-12 в районе Арзамаса было выявлено 8 водителей, использующих специальные устройства для сокрытия госномеров. Всего в результате проверки составлено 20 административных протоколов о нарушениях ПДД.
Основной целью рейда стало выявление водителей, которые ездят по платной трассе с нечитаемыми или специально закрытыми номерами. Помимо этого, внимание уделялось таким нарушениям, как неправильная перевозка детей, нарушение норм тонировки стекол автомобилей, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и прочие правонарушения.
Ранее сообщалось, что cудебные приставы изъяли шашки такси у пяти водителей в Дивееве.
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