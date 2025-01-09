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Опасный манёвр спровоцировал ДТП с автобусом у Канавинского моста  

30 января 2025 09:17  [1] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства столкновения легкового автомобиля и автобуса, произошедшего в Нижнем Новгороде. По данным регионального ведомства, причиной аварии мог стать запрещённый манёвр.  

Предварительно установлено, что водитель легковушки, выезжая на дорогу, совершил левый поворот перед движущимся автобусом, направлявшимся в сторону моста. Этот манёвр противоречил правилам дорожного движения.  

В результате аварии пострадали шесть человек: 39-летний водитель иномарки, а также пять пассажиров маршрутки — девушки 25, 30, 30 и 40 лет, а также 35-летний мужчина.

Случившимся у Канавинского моста заинтересовалась прокуратура. Организована проверка. Правоохранителям предстоит оценить исполнение законодательства по оказанию услуг по перевозке пассажиров. Если понадобится, будут приняты меры прокурорского реагирования, сказали в надзорном ведомстве.

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Теги:
ГАИ ДТП Канавинский мост
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