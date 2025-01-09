Евгений Чинцов вместе с депутатами ознакомился с работой Аналитического центра Нижнего Новгорода Политика

Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода

29 января 2025 года председатель думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов вместе с депутатами посетил Аналитический центр Нижнего Новгорода. С работой учреждения их познакомил руководитель Алексей Синичкин.

За два с половиной года работы центра реализовано 16 проектов, которые в комплексе оптимизируют систему управления городским хозяйством. В их числе платформа «Лобачевский», логистическая модель доставки школьного питания, интернет-приемная главы города и система сбора обратной связи от жителей, бронирование общественных пространств и другие.

Объективная оценка ситуации во всех городских процессах стала возможной за счет внедрения механизмов мониторинга, сбора, обработки и анализа различной информации по обращениям граждан, реализации национальных проектов, объектам строительства, благоустройства, работе транспорта, дорожных служб и пр.

Как рассказал директор центра, на аналитической платформе «Лобачевский» создано 102 дашборда по десяти разделам, в которых обновляются данные по жилищно-коммунальному хозяйству, финансам, социальному блоку, предпринимательству, туризму. Ежедневно глава города получает оперативную сводку по погоде, индексу качества воздуха, происшествиям и чрезвычайным ситуациям, показателям по исполнению поручений и работе с обращениями граждан, а также статистику работы дорожных служб. Искусственный интеллект сортирует обращения по темам, выводит статистику по районам. Систематизируя данные открытых источников, искусственный интеллект подскажет, где, к примеру, нужно спилить аварийное дерево, починить вышедший из строя светофор, устранить аварию на линии электропередач, когда лучше включить или отключить отопление.

Отдельно депутаты попросили рассказать об обработке обращений граждан, поступающих через сервисы экосистемы «Лобачевский». По словам Алексея Синичкина, в прошлом году их поступило более 78 тыс. (для сравнения – порядка 55 тыс. – за 2023 год).

«Цифровые технологии и использование искусственного интеллекта стали эффективным инструментами для принятия управленческих решений и нормотворческой деятельности. Возможности, которыми обладает Аналитический центр, в полной мере дают представление обо всем, что происходит в городе в онлайн-режиме. Что очень важно для депутатской работы, налажена постоянная обратная связь с жителями. Договорились с руководством центра, что городскую Думу также подключат к экосистеме «Лобачевский». Специально для депутатов будет проработана дополнительная возможность просмотра данных по обращениям граждан в разрезе избирательных округов. Ждем от центра новых проектов, которые помогут развиваться нашему городу», – отметил по итогам визита спикер городской думы Евгений Чинцов.

Справка. Первый в России муниципальный аналитический центр (АНО «АЦГ») работает с 1 июня 2022 года. Миссия команды, насчитывающей порядка 30 специалистов в области цифровых технологий и аналитики данных, состоит в повышении интеллекта систем управления городом.

В 2023 году центр занял I место в номинации «Муниципальное управление» национальной премии «Умный город» в Красноярске. Его проект, платформа «Лобачевский», признавался лучшим дважды: в 2023 году в номинации «Лучшее цифровое решение для «умного города» премии «ComNews Awards». Лучшие решения для цифровой экономики» и в 2024 году в номинации «Технологии умного города» премии «ПРОФ-IT.Инновация».

С декабря 2023 года центр запустил мобильное приложение «Мой Нижний Новгород» на базе соцсети «ВКонтакте» для трансляции актуальной информации о культурной и спортивной жизни города. В 2024 году в нем появились несколько новых сервисов, в частности, пешие спортивные и культурные маршруты, а также раздел «Мой дом», в котором можно узнать о проводимых в МКД коммунальных работах, найти контакты домоуправляющей компании, соцсети и каналы района.

Кроме того, в прошлом году АЦГ провел первый студенческий хакатон «GORKYCODE» по разработке цифровых продуктов в 12 треках, среди которых поддержка участников СВО и членов их семей, управление коммунальной техникой, экология, спорт и пр. Также центр принимает молодежь на практику по трем направлениям: разработка программного обеспечения, аналитика и управление цифровыми продуктами.