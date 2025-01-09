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Бизнес

Площадь Свободы заняла 3-е место среди самых дорогих торговых улиц России

30 января 2025 17:05  [128] Бизнес

Площадь Свободы в Нижнем Новгороде вошла в тройку самых дорогих торговых улиц России за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Согласно данным консалтинговой компании SRG, предоставленным по запросу "РБК-Недвижимость" максимальная арендная ставка здесь достигает 31 тысячи рублей за 1 кв. метр в год.  

Лидером рейтинга, как и в предыдущие годы, остался проспект Ямашева в Казани, где аренда коммерческих площадей может доходить до 41,2 тысячи рублей за "квадрат" в год. Вторую строчку заняла Одесская улица в Краснодаре с максимальной ставкой 32,5 тысячи рублей.  

Ранее в рейтинге фигурировали и другие локации. Например, летом 2023 года первое место временно занимала улица Пушкина в Казани, а весной 2024 года на второй позиции значилась Красная улица в Краснодаре. Однако в январе 2025 года площадь Свободы в Нижнем Новгороде сохранила свою третью позицию среди самых дорогих торговых зон в регионах.

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Теги:
Недвижимость Рейтинг Торговля
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