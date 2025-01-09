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Общество

ГИБДД выступила против закрытия проезда большегрузов по Мызинскому мосту

30 января 2025 12:19  [141] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Нижегородская госавтоинспекция не поддерживает идею закрытия проезда для транзитных грузовиков на время ремонта путепровода у Мызинского моста. Об этом начальник регионального УГИББД, полковник полиции Владимир Ежов заявил 30 января на пресс-конференции в НОИЦ, отвечая на вопрос корреспондента НИА "Нижний Новгород".

По его словам, подрядная организация должна осуществлять ремонтные работы в таком графике, который был бы максимально удобным для всех участников дорожного движения.

"Возможно, это ночное время, выходные дни, когда поток транспорта снижается. Могу сказать, что с начала СВО у нас поток транзитного транспорта вырос в разы. Говорить о полном закрытии проезда для большегрузов по мосту было бы неправильно", - подчеркнул руководитель нижегородской Госавтоинспекции.

Напомним, что движение транзитных фур предложили запретить на время ремонта Мызинского путепровода.

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Теги:
ГИБДД Мызинский мост Ремонтные работы
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