Евгений Люлин поддержал инициативу о запрете вейпов в России Политика

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин поддержал инициативу о запрете вейпов в России. Корреспондент НИА «Нижний Новгород» взял комментарий у парламентария 30 января.

«В моей семье давно этот запрет наложен без всяких законов, потому что главная задача — заботиться о здоровье наших родных, близких, в первую очередь детей. Я считаю, что этот закон правильный. Как отец, дедушка и гражданин абсолютно поддерживаю этот закон», — заявил спикер регионального парламента.

Корреспондент НИА «Нижний Новгород» поинтересовался у Евгения Люлина, будет ли инициатива рассматриваться в областном Заксобрании. Он ответил, что если федеральный закон будет работать напрямую и не потребует дополнительных подзаконных актов, то региональные депутаты не будут его рассматривать. Если же потребуется местное регулирование, то ЗСНО примет соответствующие решения.

Напомним, что ранее данную инициативу поддержал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.