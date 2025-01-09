Нижегородских школьников знакомят с разными профессиями в рамках акции "Мой выбор" Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижегородской области стартовала традиционная акция «Мой выбор», направленная на профессиональную ориентацию школьников. В регионе ее проводит Центр поддержки гражданских инициатив сторонников «Единой России» уже шестой год. Для учеников организуют экскурсии на различные предприятия и в организации, специалисты рассказывают о своих профессиях, проводят ознакомительные встречи и мастер-классы.

К примеру, ученики 8-го класса Муравьихинской школы Дальнеконстантиновского округа побывали на предприятии «Гальваника НН» в поселке Суроватиха. Компания работает в сфере холодного цинкования, используя новейшие технологии гальванического покрытия материалов, сотрудничает с предприятиями по всей России. Сейчас сюда поступают детали для оборонной промышленности, судостроения и даже детского металлического конструктора. Ребятам показали этапы работы, а также рассказали о планах развития предприятия.

«Теперь я понял, для чего нужно учить химию и физику в школе. Процесс оцинковки очень понравился. Важен каждый этап, чтобы по окончании все было в норме», - поделился впечатлениями ученик Степан Недоречко.

«Наша суроватихинская земля издавна считается промышленной территорией, - отметила директор Муравьихинской школы, руководитель депутатского объединения «Единой России» в Совете депутатов муниципального округа Светлана Чанаева. - «Гальваника НН» считается успешным и перспективным предприятием, предоставляя рабочие места местным жителям. Отрадно, что детям интересно это производство. Стране нужно развивать промышленность, а нам – растить кадры. Очень хочется, чтобы после таких экскурсий наши дети сделали верный профессиональный выбор, ведь за ними наше будущее, будущее страны».

В Вадском округе секретарь первичного отделения партии, руководитель швейного предприятия «Меридиан» Зинаида Ганина познакомила школьников с профессиями, которые есть на их производстве.

По ее словам, швейное дело играет важную роль в социальной сфере, предприятие успешно внедряет новые технологии и компьютерное проектирование, делая акцент на увеличение производства и качестве продукции. Школьники узнали, как создаются новые модели и проходит экспериментирование с тканями и техниками, что в швейном деле нужны креативность и дизайнерские идеи.

«Швея способна создавать уникальные вещи, будь то одежда, аксессуары или элементы интерьера, только этот мастер сможет пошить изделие, которое идеально подойдет клиенту по размеру, форме и стилю. В наш век массового производства индивидуальность становится ценным качеством для людей», - рассказала ребятам Зинаида Ганина.

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода, председатель совета сторонников местного отделения партии Сормовского района Михаил Иванов организовал экскурсию для девятиклассников из школы №78 в музей истории ГУ МВД России по Нижегородской области. Музей состоит из шести залов, в которых можно увидеть более пяти тысяч экспонатов, повествующих об истории горьковской милиции, а также историю становления современной нижегородской полиции. Эмоциональный отклик у ребят вызвал рассказ об участии нижегородской полиции в СВО. Этой теме в музее посвящена отдельная экспозиция.

«Каждый год участвуем в этой акции и знакомим школьников с различными профессиями. Ранее посещали стройплощадку жилого комплекса, были на радиостудии, в музее завода «Красное Сормово», городской Думе и уже второй раз организуем экскурсию в музей истории ГУ МВД России по Нижегородской области. Это нужная акция, которая позволяет своими глазами увидеть работу людей той или иной профессии. Конечно, ребята сами сделают свой выбор, в котором им нужно лишь помочь. И я надеюсь, что полученные знания помогут старшеклассникам выбрать дело себе по душе, и будущая работа будет приносить радость и удовлетворение», - отметил Михаил Иванов.

В Арзамасе для молодежи провели экскурсию на научно-производственное предприятие «ТЕМП-АВИА» – одно из ведущих разработчиков и поставщиков высокотехнологичной продукции для авиационной и специальной техники. Ученики Саконской школы познакомились с новейшими технологиями сельхозпредприятия в Ардатовском округе. О том, какими знаниями и навыками должен обладать социальный работник узнали краснобаковские школьники. Студенты Шахунского колледжа провели для девятиклассников Письменерской школы профориентационный классный час, рассказали о преимуществах федерального проекта «Профессионалитет», о возможностях и перспективах обучения в их колледже, а затем вместе со школьниками приняли участие в образовательном квизе «Наши профессии».

Напомним, акция «Мой выбор» сторонников партии «Единая Россия» проходит в Нижегородской области с 2020 года. За это время были организованы экскурсии для школьников на крупнейшие заводы «Красное Сормово», «Красный якорь», «Теплообменник», предприятие по производству бронированных автомобилей, НПП «Салют», хлебозавод, в IT-компании, медицинские центры, ветеринарные клиники, лесничество, сельхозпредприятия, магазины, гостиницы, строительные площадки и др.

Комплексное развитие сферы образования, профориентация молодежи, поддержка программ взаимодействия образовательных учреждений и предприятий, подготовка квалифицированных и востребованных кадров в различных отраслях – приоритетная и стратегическая задача партии. Положение «Современное образование и передовая наука» является одним из ключевых в народной программе «Единой России».