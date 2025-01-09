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Общество

Четыре светофора установят в Нижнем Новгороде в этом году

30 января 2025 15:00  [57] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде запланирована установка четырех новых светофоров в 2025 году, сообщает ИА "Время Н"

Светофорные объекты запланированы к размещению на перекрестках улиц Аркадия Гайдара и Патриотов, Аркадия Гайдара и Отрадной, а также на улице Героя Рябцева, 32 и улице Шнитникова, 10. 

Как отметили в городском дептрансе, список мест для установки светофоров может быть дополнен в течение года. Кроме того, в первоочередном порядке пройдут работы по созданию новых нерегулируемых пешеходных переходов вблизи садиков и школ.

Ранее сообщалось, что работу светофоров на улице Ванеева планируют скорректировать из-за пробок.

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Теги:
Дороги ПДД
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