Штрафы за неоплату проезда по платным региональным дорогам ввели в Подмосковье Общество

Фото: Упрдор Москва - Нижний Новгород, архив

В Подмосковье ввели штрафы за неоплату проезда по платным региональным дорогам. Размер штрафов варьируется от 3 до 15 тысяч рублей. Это решение было принято на 103-м заседании Мособлдумы, сообщает телеканал "360".

В декабре прошлого года в Подмосковье открылась первая платная трасса регионального значения — Мытищинская хорда, которая соединила Ярославское и Дмитровское шоссе.

В настоящее время продолжается строительство Южно-Лыткаринской автодороги, которая свяжет основные магистральные направления юго-востока области. Проезд по новым участкам строительства также будет платным.

За неоплату проезда в Подмосковье предусмотрены штрафы. Для физических лиц они составят 3 тысячи рублей, для юридических — 10 тысяч, а для грузовиков — 5 и 15 тысяч рублей соответственно.

Важно отметить, что при оплате штрафа в течение 20 дней нарушитель освобождается от административной ответственности.